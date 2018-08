Rupiah Masih Tersungkur

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini masih terpantau anjlok ke level Rp14.600 per USD. Pelemahan rupiah disinyalir karena investor menunggu risalah The Fed.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 24 Agustus 2018, rupiah dibuka ke level Rp14.652 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya yang berada di posisi Rp14.638 per USD.

Namun tak beberapa lama kemudian gerak mata uang Garuda ini terus tertekan ke level Rp14.657 per USD. Rupiah melemah hingga mencapai 20 poin atau setara 0,14 persen. Sementara itu rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di posisi Rp14.652 per USD hingga Rp14.659 per USD.



Sedangkan mencatat data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.652 per USD atau bergerak hingga mencapai 27 poin yang setara 0,18 persen. Sebelumnya rupiah berdasarkan data ini berada di Rp14.625 per USD.



Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan laju rupiah usai libur Iduladha cenderung kembali melemah seiring imbas penguatan dolar Amerika Serikat (USD).



Adanya kenaikan pada USD terjadi setelah merespons penurunan mata uang Eropa (EUR) yang terimbas sentimen rencana Presiden Donald Trump yang akan mengenakan tarif impor atas sejumlah produk dari Uni Eropa.



"Di sisi lain, penguatan USD juga terimbas adanya ekspektasi kenaikan kembali suku bunga The Fed pada September," kata Reza dalam riset hariannya, Jumat, 24 Agustus 2018.





(AHL)