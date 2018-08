Rupiah Lesu

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini kembali tertekan dan berada di atas level Rp14.500 per USD.



Pelemahan rupiah ini mengikuti anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) karena dibayangi krisis Turki sehingga sempat menyentuh level tertingginya.

Mengutip Bloomberg, Kamis, 16 Agustus 2018, rupiah dibuka ke level Rp14.617 per USD dibandingkan penutupan kemarin yang berada di posisi Rp14.577 per USD.



Mata uang Garuda ini tertekan hingga mencapau 41,3 poin atau setara 0,28 persen. Adapun rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di posisi Rp14.617 per USD.



Sedangkan mencatat data Yahoo Finance, rupiah masih berada di level Rp14.610 per USD atau melemah hingga mencapai 20 poin yang setara 0,14 persen. Sebelumnya rupiah berdasarkan data ini berada di Rp14.590 per USD.









(AHL)