Indosat Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp3 Triliun

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Indosat Tbk (ISAT) melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017, dalam mata uang rupiah, dengan total nilai emisi Rp3 triliun.



"Penerbitan instrumen utang ini merupakan bagian dari rencana pendanaan perseroan dalam rangka pelunasan sebagian atau seluruhnya salah satu atau beberapa pinjaman rupiah yang dimiliki oleh perseroan dan untuk pengembangan bisnis perseroan lebih lanjut," kata President Director & CEO Indosat Alexander Rusli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat 28 April 2017.

Menurutnya, penerbitan obligasi dan sukuk ijarah ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang keuangan perseroan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan sekaligus memperbaiki struktur permodalan dan profil utang."Kami harapkan hal ini akan memberi efek positif untuk pengembangan bisnis ke depan dan kami dapat semakin fokus dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan," jelas dia.Indikasi struktur penawaran adalah obligasi berkelanjutan II Indosat tahap I nilai emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2,7 triliun dengan jangka waktu seri A 370 hari kalender sejak tanggal emisi, seri B tiga tahun sejak tanggal emisi, seri C lima tahun sejak tanggal emisi, seri D tujuh tahun sejak tanggal emisi, dan seri E 10 sepuluh tahun sejak tanggal emisi.Kisaran suku bunga seri A sebesar 6,85-7,35 persen per tahun, seri B sebesar 7,90-8,40 persen per tahun, seri C sebesar 8,30-8,80 persen per tahun, seri D sebesar 8,50-9 persen per tahun, dan seri E sebesar 8,95-9,45 persen per tahun dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi.Adapun untuk sukuk ijarah berkelanjutan II Indosat Tahap I nilai emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp300 miliar dengan jangka waktu Seri A 370 hari kalender sejak tanggal emisi, Seri B tiga tahun sejak tanggal emisi, seri C lima tahun sejak tanggal emisi, seri D tujuh tahun sejak tanggal emisi, seri E 10 tahun sejak tanggal emisi.Kisaran cicilan imbalan ijarah untuk seri A sebesar 6,85-7,35 persen per tahun, seri B sebesar 7,90-8,40 persen per tahun, seri C sebesar 8,30-8,80 persen per tahun, seri D sebesar 8,50-9 persen per tahun, dan seri E sebesar 8,95-9,45 persen per tahun. Komposisi final dari struktur obligasi dan sukuk ijarah akan ditetapkan setelah diselesaikannya proses penawaran awal (bookbuilding).Penawaran awal dilaksanakan mulai 27 April 2017 sampai 10 Mei 2017. Tanggal efektif diharapkan didapatkan pada 22 Mei 2017 sehingga pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dilakukan pada 2 Juni 2017.Penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah Indosat ini dibantu oleh penjamin pelaksana emisi yang terdiri dari PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT CIMB Sekuritas Indonesia. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.(AHL)