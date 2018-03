Tren Penguatan Rupiah akan Diuji Pekan Ini

Jakarta: Tren laju mata uang rupiah pada pertengahan pekan lalu yang berbalik menguat seiring melemahnya dolar AS akan diuji pekan ini. Ini tidak lepas dari kondisi rupiah yang mulai melemah di akhir pekan lalu.



"Penguatan yang terjadi pada rupiah hingga pertengahan pekan kemarin mampu membentuk tren kenaikan. Namun, tren ini masih harus kembali diuji ketahanannya seiring adanya pembalikan arah melemah di akhir pekan kemarin," kata analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada melalui keterangan tertulisnya, Senin, 19 Maret 2018.

Menurut Reza, diharapkan pelemahan itu lebih sementara seiring masih melemahnya laju dolar AS akibat kondisi politik di dalam negeri dan kembali membuat rupiah untuk bisa menemukan momentum kenaikannya. Diperkirakan, laju rupiah berada pada rentang support Rp13.758 per USD dan resisten Rp13.732 per USD.



Sebelumnya, pada pertengahan pekan lalu, akibat kondisi politik AS yang terganggu karena pemecatan Menlu AS dan kekhawatiran terjadinya perang dagang AS-Tiongkok, membuat nilai tukar rupiah menguat 0,25 persen dari sebelumnya melemah 0,18 persen. Level tertinggi dicapai pada angka Rp13.743 per USD.



Secara terpisah, ekonom Indef Eko Listyanto menyampaikan melemah atau menguatnya rupiah biasanya menunggu kepastian dalam proses rapat anggota dewan gubernur The Fed (FOMC).



Dari sisi pergerakan indeks, harga saham gabungan (IHSG), menurut Reza, dengan kembali terjadi aksi jual, akan membuat pergerakan IHSG pekan ini belum keluar dari zona merah pada pekan lalu. Sebelumnya, pergerakan IHSG pada pekan lalu berbalik melemah -1,99 persen, atau di atas dari pekan sebelumnya yang turun -2,26 persen.



Reza memperkirakan pergerakan IHSG seminggu ke depan akan berada pada kisaran level support 6.265-6.278 dan resisten 6.389-6.412 jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya pada level support 6.395-6.401 dan resisten 6.470-6.512.



Pada kesempatan terpisah, lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings, Ltd. memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau 7-days Reverse Repo Rate di level saat ini 4,25 persen hingga akhir tahun, sebelum mulai menaikkannya tahun depan secara bertahap. (Media Indonesia)





(AHL)