Bidik Rp 2 Triliun, Bukopin Bakal Right Issue

Jakarta: PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) berencana menerbitkan saham baru (right issue) senilai Rp2 triliun pada semester 1 tahun ini. Penerbitan saham ini rencananya akan digunakan untuk menambah modal perseroan.



Direktur Utama Bank Bukopin Eko Rachmansyah Gindo mengatakan penerbitan right issue merupakan rencana perseroan tahun lalu yang belum bisa direalisasi. Rencananya akan ada 30 persen lembar saham baru yang diterbitkan dari total saham yang beredar saat ini.

"Saat ini kan 9 miliaran misal 30 persen ya 2,7 miliar lembar saham ya. Diharapkan kita kombinasi right issue dan subdebt (obligasi subordinasi) bisa ditargetkan setinggi tingginya untuk modal Rp2 triliun," kata di Kantor Bank Bukopin, Jalan MT Haryono, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018.



Sementara untuk suntikan modal bagi anak usaha, Bank Bukopin akan memberikan kepada Bukopin Finance dan Bukopin Syariah sebagaimana biasanya. Pemberian dana ini diharapkan bisa menambah kemampuan anak usaha dalam menjalankan bisnisnya masing-masing.



"Anak usaha rutin untuk Bukopin Finance Rp50 miliar per tahun, Bukopin Syariah Rp100 miliar per tahun. Cuma tahun ini fokus ke multifinance kalau dilihat beberapa bank sinergi induk anak yang dilakukan bank dan multifinance," jelas dia.



Pada kuartal III-2017, Bank Bukopin mencatatkan laba sebelum pajak sebesar Rp782,4 miliar tumbuh negatif dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pertumbuhan aset mencapai 13,65 persen dari Rp94,6 triliun menjadi Rp106,9 triliun.



Adapun pertumbuhan kredit pada periode tersebut tercatat sebesar Rp68,69 triliun atau naik 0,66 persen dari Rp68,24 triliun. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp87,34 triliun atau tumbuh 19,56 persen dari Rp73,05 triliun yang didominasi dana mahal sebesar 65,93 persen.







