Sesi Siang, IHSG Bertahan Menguat

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi siang terlihat masih berbaris di jalur hijau. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda IHSG berbalik arah dan terhempas ke zona merah seiring dengan hadirnya sentimen positif yang datang dari dalam negeri dan luar negeri.



IHSG Senin, 12 Februari 2018, perdagangan siang tercatat menguat sebanyak 15,37 poin atau setara 0,23 persen ke posisi 6.520. Level tertinggi IHSG tercatat berada di posisi 6.529 dan level terendah IHSG tercatat berada di posisi 6.498.

Adapun volume perdagangan siang tercatat sebanyak 8,06 miliar lembar saham senilai Rp3.6 triliun dengan jumlah frekuensi sebanyak 209.886. Sebanyak 258 saham menguat, sebanyak 102 saham tercatat melemah, dan sebanyak 90 saham tidak berubah.



Di sisi lain, bursa Wall Street ditutup menguat pada Jumat lalu setelah turun pada Kamis sebelumnya. Data terakhir dari Thomson Reuters menunjukkan bahwa laba perusahaan-perusahaan S&P 500 pada kuartal IV-2017 diperkirakan meningkat 14,7 persen ssecara YoY, sementara pendapatan mereka diperkirakan meningkat sebesar delapan persen secara YoY.



Selain itu, Samuel Research Team menyebut, para investor terus memantau kemajuan rancangan undang-undang pengeluaran Pemerintah AS. Layanan-layanan pemerintah tidak penting AS sempat dihentikan namun dibuka kembali pada Jumat pagi, 9 Februari 2018.



"Hal itu dilakukan setelah Kongres menyetujui RUU pengeluaran sementara dua tahun sebesar USD400 miliar, yang Presiden AS Donald Trump tandatangani pada Jumat pagi," sebut Samuel Research Team menyebut, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.



Sementara itu, dari dalam negeri, gerak IHSG turun 0,59 persen ke level 6.505 sejalan dengan pelemahan bursa global. Harga sejumlah komoditas termasuk minyak cenderung melemah sementara USD index masih cenderung menguat.



"Didominasi oleh rawannya volatilitas bursa global, IHSG masih berpotensi melemah, setidaknya untuk perdagangan Senin ini," pungkas Samuel Research Team.





(ABD)