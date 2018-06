IHSG Diperkirakan Tertekan Ekspektasi Kenaikan Suku Bunga Acuan

Jakarta: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat dengan saham sektor perbankan dan teknologi menjadi pendorong utama. Meski demikian, bursa tertekan minggu ini seiring dengan meningkatnya tensi ketegangan antara Amerika Serikat dengan beberapa negara mitra dagang.



Pada Rabu lalu, Presiden AS Donald Trump menyatakan akan meninjau ulang pembelian barang teknologi strategis milik AS oleh negara lain. Selain itu, AS tidak hanya berseteru dengan Tiongkok untuk tarif impor, tetapi juga dengan Uni Eropa, usai cuitan Presiden AS Donald Trump yang mengancam akan memberlakukan tarif 20 persen untuk impor mobil ke AS.

Dari dalam negeri, Samuel Research Team menyebutkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah seiring dengan penguatan USD terhadap rupiah. Rapat Dewan Gubernur (RDH) BI yang diadakan sore ini diekspektasi akan menghasilkan kenaikan BI rate sebesar 25 bps.



"Kenaikan tersebut diharapkan dapat menahan laju penguatan USD terhadap rupiah. Rupiah ditutup melemah ke Rp14.390 per USD sementara EIDO melemah," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 29 Juni 2018.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 98,46 poin atau 0,41 persen menjadi 24.216,05. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 16,68 poin atau 0,62 persen menjadi 2,716.31. Kemudian indeks Nasdaq Composite naik 58,60 poin atau 0,79 persen menjadi 7.503,68.



Perekonomian AS melambat lebih dari perkiraan sebelumnya pada kuartal pertama, terbebani oleh belanja konsumen terlemah dalam hampir lima tahun. Produk Domestik Bruto (PDB) riil meningkat pada tingkat tahunan 2,0 persen di kuartal pertama 2018, Departemen Perdagangan AS mengatakan dalam estimasi ketiga.



Sementara itu, dalam pekan yang berakhir 23 Juni, angka awal untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman adalah 227 ribu atau meningkat 9.000 dari tingkat yang tidak direvisi pekan sebelumnya 218 ribu, kata Departemen Tenaga Kerja AS. Rata-rata pergerakan empat minggu 222 ribu, meningkat 1.000 dari rata-rata tidak direvisi pekan sebelumnya yaitu 221 ribu.









(ABD)