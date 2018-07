Rupiah Menguat ke Rp14.442/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi ini mereda ke level Rp14.463 per USD. Namun tak beberapa lama kemudian terus melemah hingga mencapai level Rp14.463 per USD.



Mengutip data Bloomberg, Senin, 23 Juli 2018, rupiah dibuka ke level Rp14.442 per USD dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di Rp14.495 per USD.

Hingga pukul 09.35 WIB, rupiah sedikit tertekan hingga mencapai 32 poin atau setara 0,22 persne ke posisi Rp14.463 per USD. Adapun rentang gerak rupiah pada pagi ini berada di Rp14.433-Rp14.463 per USD.



Sementara itu, gerak rupiah berdasarkan data Yahoo Finance dibuka ke level Rp14.468 per USD. Rupiah melemah hingga mencapai lima poin atau setara 0,03 persen dibandingkan pembukaan pagi yang berada di Rp14.475 per USD.



Senior Analyst CSA Research Institute Reza Priyambada sebelumnya mengatakan masih cenderung menguatnya USD seiring optimisme The Fed terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok membuat pergerakan Rupiah cenderung melemah.



"Sentimen dari dalam negeri dimana Bank Indonesia masih mempertahankan level suku bunganya tampaknya tidak dihiraukan rupiah. Tidak hanya itu, sejumlah sentimen yang diyakini positif juga tidak membantu rupiah untuk bergerak positif," jelas Reza dalam riset hariannya, Senin, 23 Juli 2018.



"Diperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran Rp14.548 sampai Rp14.469 per USD," ucap Reza.



Lebih lanjut, Reza menuturkan, meski terdapat sejumlah sentimen yang dinilai positif namun, secara riilnya tidak banyak berpengaruh pada pergerakan rupiah.









(AHL)