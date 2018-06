Rupiah Pagi Menghijau di Rp13.875/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terlihat berbaris di zona hijau dibandingkan dengan penutupan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.878 per USD. Meski menguat, tetap perlu diwaspadai adanya peluang USD kembali menguat seiring perbaikan ekonomi di Amerika Serikat.



Mengutip Bloomberg, Selasa, 5 Juni 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka melonjak ke Rp13.875 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.875 hingga Rp13.889 per USD dengan year to date return di 2,38 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.676 per USD.

Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 178,48 poin atau 0,72 persen menjadi ditutup di 24.813,69 poin. Indeks S&P 500 meningkat 12,25 poin atau 0,45 persen menjadi berakhir di 2.746,87 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 52,13 poin atau 0,69 persen menjadi di 7.606,46 poin.







Beberapa pengecer termasuk di antara para pemain terbaik di Wall Street. Saham Target melonjak 4,88 persen, sementara saham Kohl`s Corporation dan Macy`s Inc masing-masing menguat 4,67 persen dan 4,33 persen pada penutupan pasar.



Indeks Komposit Nasdaq membukukan rekor penutupan tertinggi pada Senin 4 Juni, dipimpin oleh saham Apple dan Amazon. Saham Apple dan Amazon, masing-masing naik 0,84 persen dan 1,45 persen.



Sementara itu, saham Microsoft berakhir 0,87 persen lebih tinggi, setelah raksasa perangkat lunak itu mengumumkan rencana untuk mengakuisisi platform pengembang perangkat lunak GitHub senilai USD7,5 miliar.



Kenaikan indeks-indeks utama mengikuti sesi yang kuat pada Jumat 1 Juni ketika Dow ditutup 0,90 persen lebih tinggi, S&P 500 naik 1,08 persen dan Nasdaq menguat 1,51 persen, setelah rilis laporan pekerjaan Amerika Serikat.









