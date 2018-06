Rupiah Tertekan ke Rp13.932/USD

Jakarta: Pergerakan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terus tertekan menjelang libur Lebaran.



Bloomberg, Jumat, 8 Juni 2018 mencatat gerak rupiah melemah hingga 57 poin atau setara 0,41 persen ke posisi Rp13.932 per USD jika dibandingkan pembukaan pagi yang berada di Rp13.887 per USD.

Sementara itu, Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah tertekan hingga 62 poin atau setara 0,45 persen dengan berada pada level Rp13.925 per USD.



Sedangkan kurs tengah Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah bergerak turun ke level Rp13.902 per USD.









(AHL)