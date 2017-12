Rupiah Pagi Dibuka Menguat ke Rp13.558/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi terpantau menguat dibandingkan dengan penutupan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.561 per USD. Nilai tukar rupiah belum mendapatkan sentimen negatif dari disetujuinya reformasi pajak di Amerika Serikat (AS).



Mengutip Bloomberg, Kamis, 28 Desember 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp13.558 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.555 hingga Rp13.560 per USD dengan year to date return di minus 0,65 persen. Sementara itu, menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.351 per USD.

Di sisi lain, bursa Wall Street berakhir lebih tinggi dalam sebuah pekan yang dipersingkat oleh liburan pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi karena investor mencerna data ekonomi terbaru. Tidak ditampik, sejumlah sentimen biasanya memberikan pengaruh terhadap pergerakan Wall Street.







Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 28,09 poin atau 0,11 persen menjadi 24.774,30. Sedangkan S&P 500 meningkat 2,12 poin atau 0,08 persen menjadi 2.682,62. Indeks Nasdaq Composite naik 3.09 poin atau 0,04 persen menjadi 6.939,34.



Di sisi ekonomi, Indeks Keyakinan Konsumen Dewan Konferensi Amerika Serikat (AS) menurun pada Desember, mengikuti perbaikan sederhana di November. Indeks sekarang berada di 122,1, turun dari 128,6 di November.



Indeks penjualan rumah tertunda, indikator berwawasan ke depan berdasarkan kontrak, naik 0,2 persen menjadi 109,5 pada November dari 109,3 di Oktober, menurut National Association of Realtors. Dengan kenaikan bulan lalu yang moderat, indeks tersebut tetap pada pembacaan tertingginya sejak Juni, dan sekarang 0,8 persen di atas setahun yang lalu.









(ABD)