Pelemahan USD Diperkirakan Dorong Penguatan Rupiah

Metrotvnews.com, Jakarta: Optimisme terjaga dan aset rupiah jadi incaran. Aset berdenominasi rupiah masih menguat hingga Rabu sore dan diiringi oleh derasnya aliran dana asing. Walaupun hal itu belum diikuti oleh penguatan rupiah, mungkin akibat preferensi Bank Indonesia (BI) yang ingin memperkuat cadangan devisa.



"Dipercaya pelemahan dolar Amerika Serikat (USD) dan perbaikan fundamental ekonomi domestik akan terus meminta kurs rupiah yang lebih kuat," kata Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis 27 April 2017.

Terlepas dari faktor global, saat ini fokus mulai beralih ke data ekonomi domestik yang akan dirilis di sepanjang minggu depan. Rupiah mungkin akan tertekan sementara oleh ketakutan tidak disetujuinya anggaran Presiden AS Donald Trump hingga batas akhir pada Jumat tengah malam waktu AS, yang akan berujung pada dihentikannya kegiatan Pemerintahan AS.Di sisi lain, Trump ajukan pemangkasan pajak investor belum optimistis. Trump yang menandatangani proposal pemangkasan pajak tidak hanya menunjukkan niatan tetapi informasi yang lebih detail. Sejumlah investor masih melihat bagaimana implementasi sejumlah kebijakan Trump.Akan tetapi, lanjut Rangga, hal itu belum mampu mengangkat optimisme investor melihat resistensi kongres dan minimnya sisa waktu hingga batas akhir pengesahan anggaran. Adapun persetujuan menjadi penting agar aktivitas Pemerintahan AS terus berjalan."Imbal hasil UST masih turun hingga dini hari tadi bersama imbal hasil obligasi lain. Fokus siang ini tertuju pada hasil pertemuan BoJ sementara di malam hari, hasil pertemuan ECB akan menjadi perhatian utama," pungkas Rangga.(ABD)