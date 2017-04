Rupiah Menguat 19 Poin

Metrotvnews.com, Jakarta: Mata uang rupiah menguat pada penutupan perdagangan hari ini. Penguatan mata uang rupiah karena pelemahan dolar index.



Bloomberg, Kamis 13 April 2017, melansir mata uang rupiah menguat sebanyak 19 poin atau 0,14 persen dengan berada pada Rp13.256 per USD.

Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah menguat sebanyak lima poin atau 0,04 persen dengan berada pada Rp13.260 per USD.Sementara data Bank Indonesia (BI) menulis mata uang rupiah menguat sebanyak 34 poin dengan berada pada Rp13.264 per USD.Analis Samuel Sekuritas Indonesia Rangga Cipta menuturkan penguatan mata uang rupiah karena dolar index semakin melemah menyusul komentar Trump yang mengritik dolar yang terlalu kuat.Defisit anggaran AS yang semakin melebar di Maret 2017 juga semakin menyurutkan harapan adanya ruang fiskal bagi Trump untuk memberikan stimulus."Pelemahan dolar di Asia sepertinya masih akan berlanjut sehingga akan meminta apresiasi rupiah. Semakin turunnya yield UST juga akan memberikan alasan investor asing untuk mengincar SUN," jelas dia.(SAW)