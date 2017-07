Waspada Sentimen yang Menghambat Laju Rupiah

Metrotvnews.com, Jakarta: Penguatan rupiah terhadap dolar AS (USD) diharapkan terus bertahan. Sehingga akan ada potensi ‎kenaikan yang selanjutnya di sepanjang hari ini.



Meski berpotensi mengalami penguatan, ‎Analis Senior PT Binaartha Sekuritas Reza Priyambada‎ mengaku, tapi tetap masih bisa diuji mata uang Garuda. Hal itu seiring masih variatifnya sentimen yang ada pada rupiah, khususnya terkait gerak mata uang negeri Paman Sam.

"Namun demikian, tetap mewaspadai berbagai sentimen yang dapat menahan penguatan rupiah. Diperkirakan Rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.322 per USD, sedangkan resisten berada di Rp13.297 per USD," terang Reza, dalam riset hariannya, Selasa 25 Juli 2017.Pergerakan rupiah di awal pekan, Reza mengaku, mampu kembali mengalami kenaikan. Mata uang USD berada di dekat level terendahnya dalam 13 bulan terhadap sekelompok mata uang utama seiring ketidakpastian kondisi politik AS yang mengurangi harapan untuk langkah cepat agenda stimulus dan reformasi Presiden Trump.Menurut Reza, masih adanya imbas penyelidikan dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan AS, mendapat sentimen negatif, setelah juru bicara Gedung Putih mengundurkan diri."Di mana memberikan gambaran adanya konflik internal di dalam lingkungan kepresidenan. Sentimen-sentimen tersebut mampu mengangkat rupiah," jelas Reza.Sementara itu, lanjut Reza, sentimen-sentimen positif yang datang dari dalam negeri cukup membuat rupiah bergerak positif. ‎"Makanya rupiah mampu bergerak di zona hijau pada perdagangan hari kemarin," pungkas Reza.(AHL)