IHSG Berpotensi Kembali Lanjutkan Uptrend

Metrotvnews.com, Jakarta: Bursa Amerika Serikat (AS) ditutup menguat menyusul menguatnya pasar tenaga kerja AS dan tingkat pengangguran di 4,4 persen, sementara nonfarm payrolls tercatat di atas estimasi konsensus. Selain itu, kemenangan Emmanuel Macron di pemilu Prancis turut memberikan warna positif.



Samuel Research Team menyebut, Macron memenangi pemilu Prancis dengan prosentase 65 persen dan akan dilantik pada 11 Mei 2017. Di sisi lain, cadangan devisa Tiongkok meningkat USD21 miliar menjadi USD3,03 triliun di April, di atas estimasi konsensus (+USD11 miliar ke USD3,02 triliun).

Dari pasar komoditas, harga minyak Brent sempat turun dua persen d-d ke USD49,9 per barel setelah Baker Hughes melaporkan sumur produktif (rig count) AS bertambah tujuh sumur menjadi 877 dan menandakan produksi AS akan kembali membanjiri pasar. Sementara harga emas tercatat stabil di USUSD1.232 per toz."Pertumbuhan ekonomi PDB Indonesia di kuartal I-2017 membaik ke 5,01 persen yoy dan sentimen positif pasar global menjadi penunjang penguatan IHSG di tengah penurunan harga minyak," tulis Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Senin 8 Mei 2017.Sementara itu, IHSG berpotensi kembali melanjutkan uptrend menuju 5.800 setelah dalam dua hari terakhir terindikasi naik di atas 5.630 (mengakhiri technical correction). Technical analyst perkirakan IHSG naik melebihi 5.700 hari ini atau mencapai 5.720.Sektor pilihan hari ini adalah FMCG dan retail, industrial area dan residential. Sektor yang dapat dipertimbangkan untuk bottom fishing seperti bank, coal dan oil & gas. Sektor yang sebaiknya diwaspadai karena berpotensi overbought adalah cigarettes, media, construction dan CPO.(ABD)