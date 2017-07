Rupiah Pagi Melemah ke Rp13.327/USD di Awal Pekan

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi di awal pekan terpantau melemah dibandingkan dengan perdagangan sore di akhir pekan lalu di Rp13.318 per USD. Namun demikian, nilai tukar rupiah memiliki ruang untuk mengalami penguatan di hari ini.



Mengutip Bloomberg, Senin 31 Juli 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.327 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.323 per USD hingga Rp13.328 per USD dengan year to date return di minus 1,11 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.131 per USD.

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, dari domestik, diterpa sentimen pelemahan daya beli domestik dan sentimen negatif secara umum masih dominan sehingga melengkapi kekhawatiran terhadap risiko fiskal. Sentimen ketidakpastian hukum juga mulai muncul terihat dari aturan dan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah.Adapun perubahan itu seperti aturan HET beras dibatalkan, peraturan investasi migas direvisi, rencana redenominasi kurs rupiah ditunda, dan investasi dana haji untuk infrastruktur ternyata hanya wacana. Tentu kesemuanya itu diharapkan tidak memberi efek negatif bagi perekonomian Indonesia."Gerak nilai tukar rupiah masih memiliki ruang untuk menguat dan lebih akibat faktor pendukung dari global bukan domestik," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) direvisi naik dan USD masih tertekan. Walaupun pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) AS kuartal II-2017 direvisi naik, dolar index justru tertekan. Revisi naik tersebut, yang masih di bawah ekspektasi, diperkirakan masih terlampau kecil efeknya.(ABD)