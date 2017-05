Akhir Pekan, Rupiah Perdagangan Pagi Melemah ke Rp13.338/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan pagi di akhir pekan terpantau melemah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di Rp13.328 per USD. Namun, nilai tukar rupiah diperkirakan mampu bergerak menguat di sepanjang hari ini.



Mengutip Bloomberg, Jumat 5 Mei 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.338 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.327 per USD hingga Rp13.340 per USD dengan year to date return di minus 1,08 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.336 per USD.

Sementara itu, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan membaik dan nilai tukar rupiah bisa mengalami penguatan. Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan karena mengikuti sentimen global pada perdagangan Kamis. Diharapkan sejumlah sentimen positif terus berdatangan dan memberi efek positif bagi gerak rupiah."Tetapi kembalinya pelemahan dolar Amerika Serikat (USD) hingga dini hari tadi bisa membuka ruang penguatan nilai tukar rupiah pada hari ini," kata Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Rangga menambahkan, semakin memburuknya performa harga komoditas di pasar global masih terus menutup peluang untuk penguatan nilai tukar rupiah yang drastis. Rilis data pertumbuhan PDB kuartal I-2017 juga ditunggu hari ini dan diperkirakan membaik ke 4,97 persen YoY dari angka kuartal IV-2016 yang 4,94 persen YoY."Nilai tukar rupiah berpeluang mengalami penguatan merespons pelemahan dolar index serta data perekonomian Indonesia yang membaik," kata Rangga.(ABD)