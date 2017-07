Naik Tidak Wajar, Bursa Pantau Gerak Saham TOPS

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mengawasi pergerakan saham milik PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS). Hal itu dilakukan karena terjadi peningkatan harga saham yang tidak wajar.



"Hal itu karena adanya peningkatan harga saham TOPS yang di luar kebiasaan dibandingkan periode sebelumnya atau Unusual Market Activity (UMA)," ujar Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Irvan Susandy, mengutip keterbukaan informasi BEI, Jumat 21 Juli 2017.

Irvan mengatakan, ‎ informasi terakhir yang dipublikasikan oleh emiten adalah informasi 15 Juni 2017 melalui pengumuman bursa terkait pencatatan saham. Sehubungan dengan terjadinya UMA atas saham TOPS, maka bursa sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham Totalindo Eka Persada.Maka dari itu, pelaku pasar (investor) diharapkan untuk memperhatikan jawaban perusahaan tercatat atas permintaan konfirmasi bursa, mencermati kinerja perusahaan tercatat dan keterbukaan informasinya.Kemudian, mengkaji kembali rencana aksi korporasi perusahaan tercatat apabila rencana tersebut belum memdapatkan persetujuan RUPS, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat timbul kemudian hari sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.Walaupun demikian, Irvan menyatakan, pengumuman UMA ini tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal‎.Pergerakan saham TOPS pada Jumat 21 Juli 2017, berada di posisi Rp1.165 per saham. Pada pembukaan perdagangan tadi pagi sempat di posisi Rp1.175 per saham, sedangkan penutupan perdagangan Kamis 20 Juli 2017 masih berada di posisi Rp1.165 per saham.Saham perseroan sempat ditutup ke posisi Rp2.340 per saham, atau turun 150 poin (6,02 persen) dari posisi pembukaan perdagangan saham Rp2.600 per saham. Pada hari sebelumnya saham perusahaan masih sempat bertengger di Rp2.490 per saham. Saham perseroan sempat bertengger di level tertinggi Rp1.350 per saham.(AHL)