Rupiah Diprediksi Bergerak Datar

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan bergerak sideways (datar) setelah beberapa hari terakhir melemah terhadap dolar AS.



"Kemungkinan rupiah masih akan bergerak di level Rp13.575 per USD sampai Rp13.600 per USD," ujar analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam hasil risetnya, Rabu, 20 Desember 2017.

Dia mengungkapkan kebutuhan dolar AS yang besar jelang akhir tahun serta minimnya sentimen positif dari dalam negeri membatasi gerak rupiah.



Sebelumnya, pelemahan rupiah kembali terjadi di sesi perdagangan sore kemarin berdasarkan data JISDOR. Rupiah turun tipis sebesar 0,02 persen.



Pada perdagangan Selasa, 19 Desember 2017 Mata uang rupiah mengalami kenaikan pada penutupan perdagangan hari ini. Bloomberg, Selasa, 19 Desember 2017 melansir mata uang rupiah naik enam poin atau 0,04 persen dengan berada pada Rp13.575 per USD.



Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah naik enam poin atau 0,04 persen dengan berada pada Rp13.574 per USD. Sementara Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah melemah tiga poin dengan berada pada Rp13.587 per USD.





(AHL)