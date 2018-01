Jakarta: Mata uang rupiah mengalami kenaikan pada penutupan perdagangan hari ini. Kenaikan mata uang rupiah karena ketidakpastian global yang berasal dari hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat yang malah akan mendorong mata uang rupiah.



Bloomberg, Senin 15 Januari 2018, melansir mata uang rupiah naik 21 poin atau 0,16 persen dengan berada pada Rp13.332 per USD.

Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah alami kenaikan 14 poin atau 0,10 persen dengan berada pada Rp13.334 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah mengalami kenaikan 32 poin dengan berada pada Rp13.330 per USD.





Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan kekhawatiran akan langkah yang dilakukan Tiongkok terhadap ancaman sanksi perdagangan oleh AS yang meningkatkan ketidakpastian di pasar valas tersebut diperkirakan akan berlanjut hari ini. Nantinya kondisi itu memberikan dampak bagi gerak nilai tukar rupiah.



"Gerak nilai tukar rupiah kemungkinan bergerak menguat di rentang Rp13.390 hingga Rp13.410 per USD," ungkap Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Senin, 15 Januari 2018.



Sedangkan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan akan turun hari ini seiring menguatnya nilai tukar rupiah. Kenaikan imbal hasil SUN kemarin akibat naik cukup tajamnya imbal hasil US treasury bond sebesar 3,6 persen dalam satu hari kemarin akibat isu pengurangan pembelian US treasury bond oleh Tiongkok.



Ketidakpastian tersebut kemungkinan dapat memberikan sinyal positif bagi pasar obligasi Tanah Air di mana obligasi Pemerintah Indonesia dapat menjadi alternatif investor asing di tengah ketidakpastian di pasar obligasi global.



"Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 6,20 persen sampai 6,23 persen," ungkap Ahmad Mikail.





(SAW)