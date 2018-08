Tujuh Pilar Bisnis PTPP selama Enam Dasawarsa

Jakarta: PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berubah menjadi perusahaan konstruksi dan investasi yang saat ini memiliki tujuh pilar bisnis di tiga lini, yaitu upstream, middle stream, dan downstream. Perubahan itu terjadi setelah mengarungi lebih dari enam dasawarsa.



Hari jadi yang ke-65 tahun, perseroan meluncurkan tagline 'Empowering The Future' untuk menjawab tantangan persaingan bebas di level global pada era disruption ini.

"Dalam hal ini perkembangan teknologi yang sedemikian pesat menuntut perseroan untuk selalu mengembangkan kompetensi, meningkatkan kreativitas, inovasi dan sinergi antar lini bisnis dengan senantiasa memberdayakan masyarakat luas untuk menjadi perusahaan menuju masa depan berkelanjutan," ungkap Direktur Utama PTPP Lukman Hidayat, dalam keterangan resminya, Selasa, 28 Agustus 2018.



Dia mengatakan, peluncuran tagline itu diselenggarakan di kawasan Grand Kamala Lagoon (GKL) yang merupakan salah satu bisnis development yang dimiliki PTPP lewat anak usahanya, yakni PT PP Properti Tbk (PPRO).



Perseroan juga mengadakan kick off The Digital Transformation of PTPP sebagai langkah strategis perusahaan sebagai jawaban atas tantangan bisnis di era yang serba digital ini serta merupakan gabungan dari individu dan teknologi digital dan kemampuan analisa secara holistik dan real time yang memberikan integrasi solusi bisnis bagi perusahaan.



"Perseroan yang semula menggunakan teknologi informasi dengan pendekatan tradisional atau doing digital dalam proses bisnisnya diubah menjadi being digital. Melalui pendekatan digital, strategi TI perseroan menjadi lebih tepat, komprehensif, dan lebih terintegrasi," jelas Lukman.



Selain itu perseroan juga mengadakan kegiatan PP Awards 2018 yang merupakan ajang bagi perusahaan untuk mendapatkan dan mengapresiasi hasil terbaik dari karyawan untuk berinovasi, berkreasi, meningkatkan kinerja dalam segala bidang.



"Dari PP Awards ini, perseroan akan menghasilkan aset terbaik perusahaan baik SDM maupun pengetahuan berupa inovasi, ide kreatif, buku karya konstruksi dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan oleh perseroan. Dengan ini menjadi nilai tambah bagi stakeholders," pungkas Lukman.





(AHL)