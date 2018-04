Ketidakpastian Politik Global Masih akan Gerus IHSG

Jakarta: Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) berpotensi kembali melemah pada perdagangan hari ini seiring dengan negatifnya EIDO dan masih tingginya ketidakpastian politik pada tingkat global.



"Dari dalam negeri, IHSG ditutup flat cenderung melemah di level 6.175,05 (-0,13 persen) seiring mixed-nya indeks regional dan lemahnya bursa Eropa pada Jumat lalu," jelas tim analis Samuel Sekuritas, Senin, 9 April 2018.

Bursa saham Amerika Serikat pada penutupan perdagangan Jumat waktu setempat turun sekitar dua persen. Dow jatuh lebih dari 570 poin, karena ancaman tarif terbaru Presiden AS Donald Trump terhadap impor Tiongkok yang memicu kekhawatiran meningkatnya perang dagang AS dengan Tiongkok.



Selain itu, data pekerjaan nonfarm payroll, yang dirilis Departemen Tenaga Kerja AS pada Jumat; naik tipis sebesar 103 ribu di Maret, jauh di bawah konsensus pasar yang mengeskpektasikan peningkatan sebesar 193 ribu pekerjaan.



Sementara itu, tingkat pengangguran tidak berubah pada 4,1 persen di Maret. Investor juga memperhatikan dekat dengan pidato terbaru dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell, yang mengatakan pada Jumat bahwa bank sentral mungkin akan perlu terus menaikkan suku bunga untuk menjaga inflasi di bawah kendali.



Harga minyak juga jatuh karena ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat penyok sentimen investor. Dolar AS juga turun terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat. Selain itu, indeks dolar turun sekitar 0,39 persen pada akhir perdagangan.





(AHL)