Analis: Pekan Ini, IHSG Ditaksir Sulit Bertahan di Zona Hijau

Jakarta: Indeks harga saham gabungan (IHSG) sepanjang pekan ini diprediksi terus bertahan di zona hijau. Pasar masih mencemaskan potensi rupiah yang kembali terdepresiasi terhadap dolar AS.



"Sentimen ini membuat sulit bagi IHSG bertahan ke zona hijau dalam pekan ini," ujar Analis PT Valbury Sekuritas Indonesia dalam hasil risetnya, Senin, 4 Juni 2018.

Pada perdagangan pekan lalu IHSG kembali tembus di bawah level psikologis 6.000, paska BI menaikan suku bunga acuannya. Kendati, kebijakan Bank Indonesia diharapkan dapat menstabilkan rupiah.



Kondisi ini menilik sentimen pasar dari dalam negeri di mana Pemerintah optimistis terhadap perekonomian Indoensia tahun depan. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang mengatakan perekonomian 2019 diyakini tumbuh lebih baik yakni pada kisaran 5,4-5,8 persen. Dengan alasan bahwa beberapa indikator ekonomi mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir.



Sementara itu, kebijakan BI menaikkan suku BI 7-day reverse repo rate bertujuan untuk menjaga stabilisasi perekonomian dan stabilisasi nilai tukar, serta pelonggaran kebijakan makroprudensial. Selain itu, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk mendorong perekonomian yakni mempercepat proyek infrastruktur.



Realisasi defisit anggaran hingga akhir November telah mencapai 2,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut masih di kisaran amanat UU APBNP 2017 yang memandatkan defisit antara 2,6-2,9 persen dari PDB.



Sedangkan melihat dari sentimen pasar luar negeri dari AS, negara ini akan merilis daftar barang senilai USD50 miliar yang akan dikenakan tarif 25 persen. AS juga akan terus melakukan litigasi terhadap Tiongkok di Organisasi Perdagangan Dunia. Selain itu, AS akan mengumumkan pembatasan investasi dan peningkatan kontrol ekspor untuk individu dan entitas Tiongkok terkait dengan perolehan teknologi yang signifikan secara industri.



Dari sisi lainnya, Trump berencana memberlakukan tarif hukuman atas impor baja dan aluminium dari Uni Eropa. Hal ini dilakukan, setelah AS tak melihat upaya sungguh-sungguh Uni Eropa, untuk menyelaraskan neraca dagangnya dengan AS. Meski, AS akan mengeluarkan Uni Eropa dari daftar negara-negara yang dikecualikan, atas pemberlakukan tarif impor baja dan alumunium.



Kabar lainnya, George Soros mengkhawatirkan akan terjadi krisis keuangan berskala besar tahun ini, khususnya di Uni Eropa. Hal ini didasari oleh sentimen anti-Uni Eropa meningkat, terjadi gangguan terhadap kesepakatan Iran, dan melonjaknya dolar AS. Selain itu, investor cenderung menarik modal dari pasar negara berkembang.





