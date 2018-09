Rupiah Ditaksir Melemah hingga ke Rp14.950/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kemungkinan melemah ke level Rp14.850 per USD-Rp14.950 per USD.



Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail memprediksikan dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan menguat di sekitar level 95,0-95,70 terhadap euro dan poundsterling.

Penguatan dolar tersebut didorong baiknya data tenaga kerja di AS di mana rata-rata upah per jam di AS naik menjadi 2,9 persen (yoy) di atas ekspektasi sebesar 2,7 persen (yoy) di Agustus.

Selain itu tingkat pengangguran terbuka juga tetap stabil di level 3,9 persen di Agustus.



Penguatan data tenaga kerja di AS tersebut semakin memperkuat ekspektasi investor bahwa The Fed akan menaikan tingkat suku bunga di September.



Selain kenaikan tingkat suku bunga, pernyataan Trump untuk siap menaikkan tarif terhadap impor barang dari Tiongkok senilai USD200 miliar diperkirakan akan semakin memperkuat dolar sebagai aset safe haven.



"Penguatan dolar tersebut kemungkinan akan memperlemah mata uang emerging market di pembukaan perdagangan Senin ini," tutur dia dalam hasil risetnya.









