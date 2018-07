Kadin Punya Dua Opsi Antisipasi Pelemahan Rupiah

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah menyiapkan strategi untuk menyikapi pelemahan mata uang rupiah yang sudah diatas Rp14.500 per USD.



Ketua Kadin Rosan P Roeslani mengatakan, dunia usaha sudah memiliki dua cara untuk mengantisipasi pelemahan mata uang rupiah yaitu melakukan upaya efisiensi dan pemangkasan margin supaya konsumen tidak terbebani.

"Bisa kita padukan (dua opsi itu). Jadi, dunia usaha memang mengantisipasi cost of fund akan naik," kata Rosan saat ditemui di Kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018.



Rosan juga menuturkan, antisipasi ini dilakukan mengingat suku bunga acuan Bank Indonesia diperkirakan akan naik lagi mengikuti rencana naiknya suku bunga The Fed. Dengan naiknya suku bunga itu, maka cost of fund juga akan meningkat.



"Sudah masuk planning kita bahwa akan ada kenaikan cost of fund karena kita lihat suku bunga kemungkinan besar kita antisipasi naik lagi karena kemarin BI sempat menahan kenaikan subung. Tapi kita lihat kan kenaikannya akan tetap naik sampe akhir tahun," tutur dia.



Seperti diketahui, gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terlihat terhempas ke zona merah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.482 per USD.



Mengutip Bloomberg, Selasa, 24 Juli 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka melemah ke Rp14.546 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.546 hingga Rp14.555 per USD dengan year to date di 6,84 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.330 per USD.





(SAW)