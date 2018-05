Rupiah Pagi Dibuka Stabil di Rp13.955/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Kamis pagi jelang libur panjang di akhir pekan terpantau stabil di Rp13.955 per USD dibandingkan dengan penutupan sore di hari sebelumnya. USD melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya karena para investor mempertimbangkan laporan Beige Book dari the Fed.



Mengutip Bloomberg, Kamis, 31 Mei 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka stabil di Rp13.955 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.953 sampai dengan Rp13.960 per USD dengan year to date return di 3,23 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.727 per USD.

Sementara itu, indeks USD ambruk atau harus bergerak melemah terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu karena investor mencerna Federal Reserve Beige Book yang baru dirilis serta sejumlah laporan ekonomi.







Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1655 dari USD1,1533 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3282 dari USD1,3247 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7575 dari USD0,7502.



Sedangkan USD membeli 108,90 yen Jepang, lebih tinggi dari 108,22 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9894 franc Swiss dari 0,9883 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2876 dolar Kanada dari 1,3021 dolar Kanada. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,71 persen pada 94.145 pada akhir perdagangan.



"Kegiatan ekonomi berkembang cukup pada akhir April dan awal Mei dengan sedikit pergeseran dalam pola pertumbuhan," kata Beige Book yang dirilis Rabu sore.



Menurut Beige Book, manufaktur bergeser ke arah yang lebih tinggi dengan lebih dari separuh Distrik melaporkan penguatan dalam kegiatan industri dan sepertiga dari kegiatan mengklasifikasi District sebagai kondisi kuat.









