Menko Darmin tak Khawatir Rupiah Bergerak Liar ke Rp13.900/USD

Jakarta: Menko Perekonomian Darmin Nasution tak merasa khawatir terhadap pergerakan nilai tukar rupiah yang makin bergerak liar hingga ke level Rp13.900-an per USD.



Darmin mengatakan pergerakan rupiah saat ini merupakan hal yang wajar. Hal ini dikarenakan kebijakan AS yang membuat penguatan mata uang USD terhadap sejumlah mata uang lainnya. Namun, tentu pergerakan tersebut bersifat dinamis, artinya tak selamanya mata uang garuda akan bergerak melemah.

'Kalau saya intinya merasa tidak terlalu mengkhawatirkan perkembangannya, karena dia bukan perkembangan yang terus menerus berlangsung, selalu saja ada hal positif negatif yang bisa dibaca oleh pasar," kata Darmin di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, 23 April 2018.



Depresiasi rupiah tak hanya terjadi terhadap USD, namun juga terhadap dolar Singapura. Data siang tadi menunjukkan pergerakan satu dolar Singapura mencapai Rp10.543. Di awal tahun levelnya baru di angka Rp10.143.



Ketika disinggung depresiasi rupiah terhadap mata uang lainnya dikarenakan kondisi internal yang tidak bagus, Darmin menegaskan sejauh ini tak ada masalah dengan faktor domestik hingga mengakibatkan kurs jatuh.



"Sebetulnya kalau internalnya enggak kokoh bukan Rp13.900 per USD, bisa melebihi itu," tandas Darmin.



Data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari mencatat mata uang rupiah melemah 57 poin dengan mencapai Rp13.950 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 17 poin dengan berada pada Rp13.890 per USD. Kemudian Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah jauh 90 poin dengan berada pada Rp13.894 per USD.



Mata uang rupiah juga melemah terhadap mata uang acuan lainnya. Mata uang rupiah melemah 11,68 poin terhadap euro. Rupiah juga jatuh 30,53 poin terhadap poundsterling.





(SAW)