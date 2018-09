IHSG Terus Melejit di Akhir Pekan

Jakarta: Gerak indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga akhir penutupan perdagangan sore terus unjuk gigi. IHSG pun melesat di perdagangan akhir pekan.



Pantauan Medcom.id, Jumat, 28 September 2018, IHSG melesat 47,337 poin atau setara 0,798 persen ke posisi 5.976. IHSG pada bel pembukaan perdagangan sempat melemah di level 5.930.

Adapun volume perdagangan sore ini tercatat sebanyak 10,7 miliar lembar senilai Rp7,6 triliun. Sebanyak 220 saham menguat, 163 saham melemah, 118 saham stagnan, dan terjadi 312.302 kali frekuensi.



Sementara itu indeks saham unggulan LQ45 menguat 7,93 poin atau setara 0,8 persen ke 946. Sedangkan indeks syariah JII naik 6,46 poin atau setara 1,0persen ke 664.



Adapun sore ini seluruh sektor bergerak di zona hijau, di mana sektor yang memimpin penguatan yakni agri sebesar 26,41 poin. Disusul sektor infrastruktur dan manufaktur.



Samuel Research Team sebelumnya memprediksi ekspektasi kenaikan suku bunga di Desember menguat setelah pengumuman. Tensi perang dagang antara AS dan Tiongkok juga kembali mengembang setelah Presiden AS Donald Trump menuding Tiongkok ikut campur dalam pemilihan Kongres yang berlangsung di November.



Namun, lanjut Samuel Research Team, hal tersebut langsung dibantah oleh Tiongkok dengan menyatakan Tiongkok tidak akan ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Dari pasar komoditas, harga minyak dunia menguat ke USD81,5 per barel setelah berlakunya sanksi AS terhadap Iran dan menyebabkan berkurangnya pasokan minyak di pasar dunia.









