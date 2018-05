Analis Perkirakan Rupiah Berpeluang Menguat

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak melemah di sekitar level 93,0-93,7 terhadap beberapa mata uang utama dunia jelang rilis notulensi rapat FOMC minutes. Ekspektasi investor masih terpecah apakah tone dari notulensi rapat tersebut akan lebih terkesan hawkish atau dovish terhadap perkembangan inflasi di Amerika Serikat (AS).



Selain itu, Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan, respons negatif Trump terhadap perundingan AS-Tiongkok terakhir turut membebani USD. Sedangkan nilai tukar rupiah kemungkinan besar dapat berpeluang menguat seiring membaiknya bid to cover ratio hasil lelang Surat Utang Negara (SUN) kemarin yang berkisar dua kali.

"Gerak nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan bergerak di level Rp14.100 sampai dengan Rp14.200 per USD," ungkap Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.



Sementara itu, imbal hasil treasury AS jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada Senin kemarin bergerak stabil di level 3,06 persen dan 3,19 persen. Pasar masih memantikan bagaimana hasil rilis notulensi rapat FOMC minutes besok.



Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni, turun USD0,11 menjadi menetap di USD72,13 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, naik USD0,35 menjadi ditutup pada USD79,57 per barel di London ICE Futures Exchange.



"Imbal hasil SUN diperkirakan bergerak turun seiring meredanya tekanan kenaikan imbal hasil treasury AS serta kemungkinan stabilnya rupiah hari ini. Imbal hasil SUN 10 tahun diperkirakan bergerak di rentang 7,30-7,50 persen," pungkasnya.









(ABD)