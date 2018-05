Tingkat Ketahanan Rupiah Diperkirakan Diuji

Jakarta: Mulai adanya sentimen positif dari gerak nilai tukar rupiah memberikan peluang untuk kenaikan lanjutan terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Meski demikian, kenaikan yang terjadi harus kembali diuji ketahanannya agar bisa meraih posisi yang lebih baik.



‎"Sentimen positif yang bisa mengangkat nilai tukar rupiah kembali adalah rencana Bank Indonesia yang akan meningkatkan frekuensi lelang FX Swap menjadi tiga kali seminggu dengan tujuan memperkuat likuiditas rupiah yang mulai mengetat selama sebulan terakhir," kata ‎A‎nalis Senior Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada‎, Rabu, 23 Mei 2018.

Nilai rupiah yang berpotensi menguat, Reza memperkirakan, setidaknya akan bergerak di kisaran support Rp14.141 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp14.120 per USD. "Untuk itu tetap mewaspadai ‎berbagai sentimen yang dapat membuat rupiah kembali melemah, terutama dari masih menguatnya USD," jelas Reza.



‎Reza menambahkan gerak mata uang Garuda mampu berbalik positif di perdagangan hari kemarin. Hal itu karena adanya penilaian meredanya potensi perang dagang antara Tiongkok dan AS seiring dengan rencana Tiongkok memangkas tarif produk-produk otomoif dan suku cadangnya.



"Hal itu mampu memberikan sentimen positif bagi rupiah," ungkap dia.



Di sisi lain, masih kata Reza, pergerakan USD cenderung berbalik melemah setelah terkena aksi jual usai penguatan beberapa minggu sebelumnya. Pelaku pasar menahan diri jelang pertemuan FOMC untuk melihat bagaimana pandangan the Fed terhadap ekonomi AS.



"Sentimen itu juga memberi respons positif bagi rupiah karena pada saat USD melemah akhirnya mata uang rupiah berada di zona hijau," pungkas dia.





