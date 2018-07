Testimoni Powell Bawa Rupiah Kembali Menembus Rp14.400/USD

Jakarta: Mata uang rupiah kembali menembus Rp14.400 per USD pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah melemah di tengah kenaikan indeks dolar akibat pernyataan Gubernur The Fed Jerome Powell.



Bloomberg, Rabu, 18 Juli 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 36 poin dengan berada pada Rp14.414 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 35 poin dengan berada pada Rp14.400 per USD. Kemudian Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.406 per USD.

Indeks dolar diperkirakan bergerak menguat di sekitar level 95,0-95,5 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama Yen dan Euro. Penguatan tersebut didorong oleh hawkish-nya testimony di hadapan senat AS yang mengatakan akan tetap menaikan secara bertahap tingkat suku bunga Fed Fund Rate tahun ini seiring kuatnya ekonomi AS.



Investor melihat hal tersebut sebagai sinyal bahwa tingkat suku bunga AS akan dinaikan empat kali tahun ini. Sementara itu mata uang rupiah diperkirakan akan melemah seiring naiknya yield US treasury pasca pernyataan Powell tersebut sebesar satu bps menjadi 2,87 persen. "Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.385 per USD hingga Rp 14.410 per USD," jelas Samuel Sekuritas Indonesia.





(SAW)