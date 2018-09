BEI Siapkan Upaya agar AB Tidak Merugi

Jakarta: Bursa Efek Indonesia (BEI) menyiapkan beberapa langkah untuk meminimalisasi kerugian perusahaan sekuritas yang menjadi Anggota Bursa (AB).



Direktur Perdagangan dan Pengaturan AB BEI Laksono Widodo menyebutkan ada beberapa hal yang telah disiapkan pihak bursa di antaranya meluncurkan produk baru dan membuat perusahaan IT.

"Dari kami mencoba meluncurkan produk baru di mana mereka bisa menjual ke masyarakat," sebut Laksono di Gedung BEI, Jakarta, Selasa, 18 September 2018.



Ia menuturkan peluncuran produk baru ini akan menjadi upaya jangka pendek yang bisa mendongkrak pendapatan operasional.



Sementara untuk perusahaan IT, Laksono melanjutkan upaya tersebut merupakan jangka menengah. Melalui pengembangan perusahaan IT maka bisa menunjang aktivitas operasional dan menekan biaya pengeluaran AB sehingga lebih efisien.



"Jangka menengahnya pengembangan perusahaan IT yang diharapkan investasinya berkurang. Ini nanti akan menyediakan platform IT untuk AB," jelas Laksono.





(AHL)