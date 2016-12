Perbaikan SUN Cegah Rupiah Melemah Tajam

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang sempat menguat di pembukaan akhirnya ditutup hanya stabil di tengah masih kuatnya USD di Asia serta masih derasnya aliran dana keluar dari pasar saham, di mana IHSG anjlok drastis pada perdagangan Kamis kemarin.



Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, kenaikan outlook peringkat oleh Fitch hanya memberikan sentimen positif ke pasar Surat Utang Negara (SUN) dengan imbal hasil tenor 10 tahunnya kembali turun. Aliran dana asing terpantau masih konsisten masuk ke instrumen ini sehingga turut mencegah pelemahan rupiah yang terlalu tajam.

Secara umum, harga komoditas yang bertahan tinggi mempertahankan kepercayaan diri investor terhadap prospek likuiditas USD di Indonesia. Bahkan, keputusan pemerintah yang akhirnya merelaksasi ekspor mineral juga meningkatkan indikator perekonomian Tanah Air."Tidak hanya ekspektasi terhadap perbaikan surplus dagang tetapi juga prospek pertumbuhan ekonomi di 2017," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat (23/12/2016).Sementara itu, pertumbuhan Amerika Serikat (AS) direvisi naik dan USD naik tipis. Dolar index yang sempat melemah di pembukaan pasar AS akhirnya berhasil menguat merespons angka revisi pertumbuhan PDB AS yang naik melebihi ekspektasi pasar."Penguatan dolar index juga diikuti oleh kenaikan imbal hasil US Treasury yang juga menarik kenaikan imbal hasil Negara maju lainnya. Harga minyak mentah, di sisi lain, masih mempertahankan tren penguatannya bersamaan dengan harga komoditas lainnya," pungkas Rangga.(ABD)