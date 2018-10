USD Siap Pamer Kekuatan dengan Mata Uang Lainnya

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) diramal menguat ke level 96,6-97,0 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia lainnya. Penguatan USD tersebut masih didorong kekhawatiran investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dunia akibat kenaikan tingkat suku bunga acuan dan perang dagang Tiongkok-Amerika Serikat.



Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan investor kini lebih memilih USD dibandingkan yen sebagai safe haven di tengah ekspektasi perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan AS akibat perang dagang. Jelang rilis data pertumbuhan PDB AS triwulan ketiga malam ini yang diperkirakan melemah, USD diperkirakan masih menjadi pilihan.

Pelemahan yen tersebut, tambahnya, dapat menyeret pelemahan yuan yang tercatat mengalami depresiasi terhadap USD semalam sebesar 0,3 persen ke level 6,96 per USD atau terendah selama 22 bulan terakhir. Pelemahan yuan tersebut dapat mendorong pelemahan rupiah hari ini.



"Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp15.200 sampai dengan Rp15.250 per USD," ungkap Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 26 Oktober 2018.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 401,13 poin atau 1,63 persen, menjadi 24.984,55. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 49,47 poin atau 1,86 persen, menjadi 2.705,57. Indeks Nasdaq Composite naik 209,93 poin, atau 2,95 persen, menjadi 7.318,34.



Saham Microsoft melonjak 5,84 persen pada Kamis waktu setempat setelah perusahaan melaporkan hasil yang lebih baik dari perkiraan setelah bel penutupan. Penghasilan terdilusi per sahamnya mencapai USD1,14 dan pendapatannya mencapai USD29,08 miliar, keduanya melampaui ekspektasi analis.



Tesla melaporkan laba kuartal ketiga yang mengejutkan pasar. Tesla melaporkan USD6,82 miliar dalam pendapatan dan laba per saham USD2,9. Saham perusahaan melonjak 9,14 persen untuk diperdagangkan pada USD314,86.





(ABD)