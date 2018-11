Redanya Perang Dagang AS-Tiongkok Dongkrak Keperkasaan Rupiah

Jakarta: Situasi pasar keuangan di negara-negara berkembang saat ini mengalami penguatan signifikan. Musababnya, perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok mengalami kemajuan.



"Jadi karena adanya progres perundingan antara AS dan Tiongkok itu kemudian menguatkan kurs dari negara-negara emerging market. Kemudian juga kurs dolar terhadap (mata uang) negara-negara lain melemah," ujar Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara di Museum BI, Jalan Pintu Besar Utara, Jakarta Barat, Jumat, 2 November 2018.

Mirza melanjutkan, data-data perkembangan Negeri Paman Sam saat ini mengalami stagnansi. Perkembangan ekonomi, inflasi, hingga investasi di AS tak sederas awal tahun.



"Jadi biasanya kan data-data AS itu kuat sekali. Kalau kuat sekali itu akan membuat inflasi naik, inflasi naik kemudian suku bunga AS naik cepat sekali," bebernya.



Menurut Mirza, perkembangan perekonomian dalam negeri AS saat ini kehilangan daya pacu. Daya pacunya sudah enggak sekencang awal tahun ini," gurau Mirza.



Kondisi tersebut turut mendongkrak nilai tukar rupiah terhadap USD. Namun, penguatan nilai tukar rupiah tak didorong oleh intervensi Bank Indonesia.



"Enggak ada (intervensi BI). Penguatan rupiah lebih karena supply dan demand (di pasar valas)," pungkas Mirza.



Pergerakan nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Jumat, 2 November 2018, kian merekah. Mengutip Bloomberg, rupiah perkasa hingga menyentuh level di bawah Rp15.000 per USD dan bertengger di level Rp14.955 per USD.



Posisi rupiah menguat hingga mencapai 172,5 poin atau setara 1,14 persen dibandingkan dengan pembukaan pagi yang berada di level Rp15.087 per USD.









