IHSG Jatuh 39 Poin

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan pada penutupan perdagangan hari ini. Sesuai yang diprediksi sebelumnya gerak IHSG terkoreksi aksi ambilk untung serta menguatnya sentimen dari Amerika Serikat.



IHSG, Senin, 5 Februari 2018 tercatat alami penurun 39 poin atu 0,59 persen dengan berada pada 6.589. Volume perdagangan mencapai 9,8 miliar lembar saham dengan nilai mencapai Rp6,3 triliun.

Sebanyak 125 saham menahan jatuhnya indeks. Sementara itu 268 mendorong kejatuhan indeks. 99 saham tak bergerak dan 122 saham tak diperdagankan. Seluruh sektor kompak melemah. Pelemahan paling dalam adalah sektor aneka industri disusul dengan perkebunan dan industri dasar.



Sementara itu bursa Asia bergerak variatif pada perdagangan hari ini. Indeks Jepang (NIkkei 225) jatuh 592,45 poin. Indeks China (Shanghai SE Composite) naik 25,42 poin. Indeks Hongkong (Hang Seng Index) jatuh 356,56 poin. Indeks Australia (All Ordinaries0 jatuh 101,42 poin. Indeks Singapura atau Strait times Index jatuh 46,89 poin.



Bursa saham Wall Street dan Eropa ditutup melemah pada Jumat kemarin waktu setempat turut dipengaruhi oleh imbal hasil obligasi 10 tahun yang meningkat ke level 2,85 persen yang merupakan level tertinggi dalam empat tahun. Tingginya level imbal hasil obligasi AS tersebut turut memberi tekanan yang kuat terhadap pasar saham AS dan Eropa. Tercatat obligasi USA bertenor 30 tahun naik ke level tiga persen untuk pertama kalinya sejak Mei tahun lalu.



IHSG pada pekan kemarin bergerak cukup volatile di mana asing mencatatkan penjualan sebesar Rp 4,24 triliun. Jumat pekan lalu IHSG ditutup dengan penambahan 0,46 persen menjadi 6.628,82 yang turut diwarnai oleh kekhawatiran pasar akan adanya peningkatan US yield sehingga menyebabkan IHSG mencatatkan capital outflow.



"Oleh karena itu, kami melihat IHSG hari ini berpeluang bergerak melemah, menyusul naiknya imbal hasil obligasi AS yang berpotensi untuk melanjutkan capital outflow," ujar Samuel Sekuritas Indonesia.





