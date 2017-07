Analis Berharap Gerak Rupiah Balik Menguat

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelemahan nilai tukar rupiah yang terbatas memberikan peluang untuk kembali bangkit menguat terhadap dolar Amerika Serikat (USD) di sepanjang hari ini. Apalagi tingkat USD sedang dalam tren pelemahan.



‎"Masih adanya sentimen negatif pada USD setidaknya dapat dimanfaatkan rupiah untuk dapat berbalik naik yang tentunya juga didukung oleh sentimen dari dalam negeri yang kondusif," ujar ‎Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada‎, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Senin 31 Juli 2017.

Meski diharapkan pelemahan dapat terbatas, sambung Reza, tapi tetap perlu mewaspadai berbagai sentimen yang dapat menahan penguatan rupiah tersebut. "Rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.335 per USD, dan resisten berada di level Rp13.320 per USD," jelas Reza.Reza mengaku, ‎nilai tukar rupiah kembali melemah setelah sehari sebelumnya sempat menguat ke level Rp13.315 per USD. Padahal USD sedang dalam tren pelemahannya, seiring respons pasar yang kecewa pada gagalnya Pemerintahan Trump mengubah kebijakan kesehatan Obamacare.Langkah Pemerintahan Trump dalam mengubah Obamacare, lanjut Reza, menjadi ujian dalam melakukan ratifikasi kebijakan-kebijakan yang akan diajukan dalam senat sebelum dapat diimplementasikan."Usaha partai pendukung Trump gagal melakukan reformasi kesehatan setelah beberapa anggota senat Republikan mendukung ke senat Demokrat untuk tetap menjalankan paket kebijakan kesehatan Obamacare. Itu menjadi sentimen‎ bagi USD," ujar Reza.Dari sisi lain, lanjut Reza, ‎nilai mata uang Garuda melemah sebagai antisipasi rilis pertumbuhan GDP dan consumer confidence AS yang diperkirakan akan meningkat serta terapresiasinya EUR. "Dengan begitu bisa meningkatkan permintaan akan mata uang tersebut. Yang akhirnya rupiah melamah pada akhir pekan lalu," papar Reza.‎(ABD)