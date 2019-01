Indeks Acuan Indonesia Diramal Menghijau

Jakarta: Indeks acuan Amerika Serikat (AS) semalam ditutup menguat didorong oleh data kinerja Goldman Sachs dan Bank of America yang dilaporkan di atas ekspektasi pasar. Pasar Eropa kemarin ditutup bervariasi di tengah sentimen ketidakpastian Brexit.



Dari pasar Asia Pasifik pagi ini, Samuel Research Team mengungkapkan, indeks utama di wilayah tersebut yang telah beroperasi perdagangannya bergerak menguat. Dari pasar komoditas dunia, harga emas melamah sedangkan harga minyak dunia turun di tengah berlanjutnya kekhawatiran kondisi ekonomi global dan kenaikan inventori minyak.

Kemarin, Samuel Research Team menambahkan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup datar di tengah minimnya katalis penggerak. Hari ini, IHSG berpotensi mengadopsi penguatan pasar AS semalam dan kenaikan sebagian besar indeks acuan di wilayah APAC pagi ini.



"Nilai tukar rupiah tercatat melemah 0,2 persen ke Rp14.128 per USD dibandingkan dengan posisi Rp14.090, sementara EIDO menguat 1,3 persen," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.



Dari update data ekonomi, pasar tengah menantikan rilisnya data produksi industri, penjualan rumah dan neraca perdagangan AS. Dari dalam negeri, BI akan mengumumkan suku bunga 7DRR hari ini dengan ekspektasi konsensus tetap di enam persen. Hari ini juga pasar menunggu debat pertama Calon Presiden RI yang akan berlangsung malam ini.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 141,57 poin atau 0,59 persen menjadi ditutup di 24.207,16 poin. Indeks S&P 500 bertambah 5,80 poin atau 0,22 persen, menjadi berakhir di 2.616,10 poin. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 10,86 poin atau 0,15 persen, menjadi ditutup di 7.034,69 poin.



Saham melonjak 9,54 persen, kenaikan satu hari terbesar dalam sekitar 10 tahun terakhir. Bank investasi ini melaporkan hasil kuartal keempat dengan laba per saham mencapai USD6,04, secara mudah melampaui estimasi para analis.





(ABD)