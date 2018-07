IHSG Berpotensi Tertekan Akibat Minim Katalis

Jakarta: Pergerakan tiga indeks saham utama Amerika Serikat (AS) di bursa Wall Street merosot pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), terbebani pelemahan saham Apple dan Facebook, dalam sesi perdagangan yang berakhir lebih awal menjelang libur Hari Kemerdekaan AS atau Fourth of July.



Selain itu, Samuel Research Team mengungkapkan, rencana Uni Eropa mengenakan biaya 300 miliar kepada Amerika merespons langkah Amerika yang mengenakan biaya masuk pada produk kendaraan dan beberapa produk Eropa semakin membuat perang dagang kemungkinan melebar.

"Lemahnya nilai tukar rupiah, sentimen negatif secara global, dan melemahnya EIDO (-3,43 persen) turut berpotensi menekan IHSG kembali," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 4 Juli 2018.



Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup merosot 1,96 persen ke level 5.633,94, pada perdagangan Selasa 3 Juli. Pemodal asing mencatatkan penjualan bersih atau net sell sebesar Rp538 miliar. Pelemahan rupiah masih menjadi pemicu utama penurunan indeks kemarin.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 132,36 poin atau 0,54 persen menjadi berakhir di 24.174,82 poin. Indeks S&P 500 turun 13,49 poin atau 0,49 persen menjadi ditutup di 2.713,22 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir melemah 65,01 poin atau 0,86 persen menjadi 7.502,67 poin.



Pasar ditutup tiga jam lebih awal dari biasanya, karena libur untuk memperingati Hari Kemerdekaan Amerika Serikat atau 'Fourth of July', pada Rabu waktu setempat. Kerugian Dow terutama disebabkan oleh penurunan Apple dan Caterpillar. Saham kedua perusahaan tersebut turun lebih dari 1,5 persen.









(ABD)