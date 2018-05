IHSG Diperkirakan Positif Sambut Pergantian Gubernur BI

Jakarta: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup melemah setelah Presiden AS Donald Trump membatalkan pertemuan dengan Korea Utara yang sedianya diadakan di bulan depan. Di sisi lain, Departemen Perdagangan AS tengah menyelidiki kemungkinan melambatnya industri otomotif domestik akibat impor otomotif.



"Disinyalir, impor otomotif telah melemahkan kegiatan riset dan pengembangan otomotif, serta mengurangi lapangan pekerjaan untuk tenaga ahli domestik," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 25 Mei 2018.

Hal ini memicu kekhawatiran peningkatan tarif impor otomotif dari negara seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan serta berpotensi memicu ketegangan perdagangan dengan negara tersebut. Namun secara keseluruhan, bursa AS masih tetap dalam situasi positif menyusul pernyataan the Fed yang tidak keberatan apabila inflasi di atas target the Fed.



Harga minyak Brent ditutup melemah menyusul kejutan kenaikan level persediaan minyak mentah USD sebesar 5,8 juta barel dan rencana OPEC untuk menaikkan level produksinya untuk menutupi kekurangan suplai akibat turunnya produksi Venezuela dan potensi hilangnya suplai minyak dari Iran akibat sanksi nuklir.



"Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kami perkirakan akan kembali menguat menyusul berita turunnya harga minyak dan pernyataan the Fed tentang inflasi yang melonggarkan tekanan penguatan USD terhadap rupiah," ungkap Samuel Research Team.



Dari domestik, pasar menyambut Gubernur BI yang baru, Perry Warjiyo, dan berharap Perry Warjiyo memiliki kebijakan moneter positif yang bisa menjaga kurs rupiah, pro pertumbuhan dan pro stabilitas. Selain itu, disetujuinya anggaran THR dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil memberi sentimen positif akan potensi kenaikan sektor konsumsi menjelang Lebaran.









(ABD)