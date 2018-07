Intiland Bukukan Marketing Sales Rp1,3 Triliun

Jakarta: PT Intiland Development Tbk (DILD) membukukan pendapatan penjualan (marketing sales) sebesar Rp1,3 triliun di semester I 2018. Perolehan tersebut tumbuh 40 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp919 miliar.



Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland Archied Noto Pradono menyatakan peningkatan marketing sales banyak ditopang oleh penjualan dari proyek baru seperti pengembangan terpadu Fifty Seven Promenade dan penjualan unit-unit properti hunian.

"Kondisi pasar properti secara umum masih cukup berat dan menantang. Namun, sepanjang triwulan kedua tahun ini kami masih membukukan penjualan cukup baik pada produk hunian, seperti perumahan dan apartemen," ucap Archied, dalam keterangan resminya, Senin, 23 Juli 2018.



Dia mengaku, berdasarkan hasil perolehan marketing sales di semester I tahun ini, empat proyek hunian tercatat memberikan kontribusi cukup signifikan. Keempat proyek itu terdiri dari kawasan perumahan Serenia Hills dan apartemen 1 Park Avenue di Jakarta Selatan, apartemen Fifty Seven Promenade di Jakarta Pusat, serta kawasan perumahan Graha Natura di Surabaya. Keempat proyek hunian ini memberikan kontribusi sebesar Rp1,1 triliun atau 87 persen dari porsi keseluruhan.



"Sepanjang kuartal kedua tahun ini, hasil penjualan terbaik lebih banyak ditopang dari proyek-proyek pengembangan perumahan," jelas Archied.



Archied menyebutkan, jika ditinjau dari segmentasinya, pengembangan mixed use and high rise berhasil mencatatkan marketing sales sebesar Rp969 miliar, atau 75 persen dari keseluruhan. Perolehan ini meningkat 325 persen jika dibandingkan perolehan semester I tahun lalu sebesar Rp228 miliar.



Ditinjau berdasarkan lokasi pengembangannya, penjualan dari proyek-proyek Jakarta memberikan kontribusi marketing sales sebesar Rp1,08 triliun, atau 60 persen dari keseluruhan. Sisanya sebesar Rp199 miliar berasal dari penjualan unit properti di proyek-proyek perseroan di kawasan Surabaya.



"Kami juga berhasil membukukan pendapatan berkelanjutan di semester pertama tahun ini sebesar Rp276,1 miliar," tutupnya.





(SAW)