Rupiah Perdagangan Pagi Tertekan ke Rp14.630/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau tertekan dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.626 per USD. Sentimen positif yang datang dari dalam negeri belum cukup untuk mempertahankan laju nilai tukar rupiah berada di zona hijau.



Mengutip Bloomberg, Rabu, 29 Agustus 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka melemah ke Rp14.630 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.630 hingga Rp14.634 per USD dengan year to date return di 7,96 persen. Sementara itu, nilai tukar rupiah menurut Yahoo Finance berada di posisi Rp14.423 per USD.

Di sisi lain, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1696 dibandingkan dengan USD1,1679 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2867 dibandingkan dengan USD1,2893 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia jatuh ke USD0,7335 dibandingkan dengan USD0,7346.



Sedangkan USD dibeli 111,21 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 111,10 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD merosot ke 0,9766 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9796 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2931 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,2964 dolar Kanada.







Indeks Dow Jones Industrial Average naik 14,38 poin atau 0,06 persen menjadi 26.064,02. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 0,78 poin atau 0,03 persen menjadi 2.897,52. Indeks Nasdaq Composite meningkat 12,14 poin atau 0,15 persen menjadi 8.030,04.



Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan bahwa kesepakatan baru akan disebut Perjanjian Perdagangan Amerika Serikat-Meksiko dan kesepakatan bilateral akan sangat istimewa bagi para petani dan produsen. Kesepakatan ini diharapkan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak.



Di sisi lain, meski negosiasi antara Amerika Serikat dan Kanada belum dimulai, namun Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan kepada media bahwa dia berharap kesepakatan dengan Kanada bisa segera selesai. Kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Meksiko tidak ditampik memberikan efek terhadap gerak dolar Amerika Serikat.









(ABD)