Rupiah Pagi Bergerak Positif di Rp14.028/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.052 per USD. Secara perlahan nilai tukar rupiah mulai berbaris di jalur positif sejalan dengan membaiknya indikator perekonomian Indonesia.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 11 Mei 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp14.028 per USD. Sedangkan day range berada di kisaran Rp14.028 per USD dengan year to date return di minus 3,90 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.813 per USD.

Di sisi lain, ndeks Dow Jones Industrial Average naik 196,99 poin atau 0,80 persen, menjadi berakhir di 24.739,53 poin. Indeks S&P 500 meningkat 25,28 poin atau 0,94 persen, menjadi ditutup di 2.723,07 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir 65,07 poin atau 0,89 persen lebih tinggi, menjadi 7.404,97 poin.







Indeks harga konsumen (IHK) untuk semua konsumen perkotaan meningkat 0,2 persen pada April dengan dasar penyesuaian secara musiman, gagal memenuhi konsensus pasar untuk kenaikan 0,3 persen, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan.



Selama 12 bulan terakhir, indeks semua barang naik 2,5 persen sebelum penyesuaian secara musiman. Sementara itu, indeks untuk semua item atau barang tanpa makanan dan energi, meningkat 0,1 persen pada April, di bawah perkiraan pasar untuk kenaikan 0,2 persen.



"Bahkan ada berita lebih baik dalam laporan ini daripada yang dinyatakan oleh bantuan mengejutkan di inflasi inti. Harga-harga barang jatuh dan ada penurunan di seluruh jasa-jasa," kata Kepala Ekonom FTN Financial Chris Low, dalam sebuah catatan.









(ABD)