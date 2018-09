Rupiah Menguat Tipis ke Rp14.925/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terpantau menguat tipis dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.935 per USD. Sentimen negatif yang datang dari luar negeri masih menekan gerak rupiah yang sekarang ini nyaris menembus level Rp15.000 per USD.



Mengutip Bloomberg, Rabu, 5 September 2018, perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp14.925 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.925 dengan year to date return di 10,11 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.671 per USD.

Di sisi lain, USD melonjak pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan para mitra dagang utama mendorong permintaan USD lantaran investor tidak memilih mata uang negara berkembang. Indeks USD yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang naik 0,31 persen ke 95,45.



Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average merosot 12,34 poin atau 0,05 persen menjadi ditutup di 25.952,48 poin. Indeks S&P 500 turun 4,80 poin atau 0,17 persen menjadi berakhir di 2.896,72 poin. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 18,29 poin atau 0,23 persen menjadi berakhir di 8.091,25 poin.







Indeks Dow Jones menurun terseret saham Nike dan Verizon yang berada di antara saham-saham berkinerja terburuk. Saham Nike jatuh 3,16 persen dan Verizon merosot 2,17 persen pada penutupan pasar. Delapan dari 11 sektor utama S&P 500 mundur, dengan sektor telekomunikasi dan real estat tertinggal di belakang.



Nasdaq juga tergelincir, terutama dipimpin oleh penurunan saham Facebook. Namun, Amazon mengalami hari yang besar. Raksasa e-niaga AS ini telah menjadi perusahaan AS kedua setelah Apple yang mencapai kapitalisasi pasar USD1 triliun karena sahamnya naik hampir dua persen ke setinggi USD2.050,50 per saham dalam perdagangan pagi.



Saham Amazon sedikit menurun setelah mencapai rekor tertinggi dan diperdagangkan pada USD2.039,51 per saham pada penutupan perdagangan. Para investor semakin khawatir atas meningkatnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan mitra-mitra dagang utamanya, para ahli mencatat.









(ABD)