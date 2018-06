Rupiah Masih Terancam Potensi Perang Dagang

Jakarta: Nilai tukar rupiah diprediksi melemah di tengah menguatnya sentimen potensi perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Proyeksi pergerakan kurs pada kisaran support Rp13.930 per USD dan resisten pada Rp13.914 per USD.



Sebelum dimulainya libur panjang Lebaran, laju rupiah diketahui mengalami pelemahan. Menilik kurs acuan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), perdagangan rupiah per 8 Juni 2018 ditutup sebesar Rp 13.902 per USD.

"Laju rupiah mengakhiri pekan sebelum libur dengan pelemahan. Tampaknya pelaku pasar mencoba mengamankan posisi untuk antisipasi kondisi selama libur Lebaran," ujar analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada melalui pesan singkatnya, Rabu, 20 Juni 2018.



Performa rupiah yang melemah sepanjang pekan terakhir sebelum libur Lebaran, lanjut dia, turut dipengaruhi kenaikan nilai tukar dolar AS dan yen Jepang. Hal itu dikarenakan permintaan terhadap kedua mata uang negara tersebut mengalami peningkatan.



Belum lagi terdapat sentimen dari pertemuan KTT G7 di Kanada yang memicu kekhawatiran adanya kenaikan permintaan atas mata uang safe haven. Permintaan akan sejumlah mata uang safe haven diperkirakan akan kembali meningkat. Faktor tersebut semakin mendorong depresiasi rupiah.



"Pasca sentimen pertemuan G7 selesai, sekarang rupiah dihadapkan pada sentimen potensi kembali terjadinya perang dagang antara AS dan Tiongkok," imbuh Reza.



Presiden AS Donald Trump belum lama ini mengancam akan mengenakan tarif impor 10 persen untuk produk impor asal Tiongkok dengan nilai mencapai USD200 miliar. Apabila Tiongkok melakukan aksi pembalasan, maka pengenaan tarif impor akan dinaikkan menjadi USD450 miliar. Konflik perdagangan yang memanas lantas memukul pasar.



"Waspadai jika potensi pelemahan kembali terjadi. Rupiah diestimasikan akan bergerak pada kisaran support Rp13.930 per USD dan resisten Rp13.914 per USD," pungkasnya.









(AHL)