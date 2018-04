Rupiah Merosot ke Level Rp13.780/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pagi ini terpantau bergerak melemah seiring dengan menguatnya dolar AS.



Bloomberg, Jumat, 6 April 2018, mencatat rupiah melemah ke level Rp13.780 per USD dibandingkan penutupan perdagangan kemarin yang berada di Rp13.767 per USD.

Mata uang rupiah bergerak anjlok hingga mencapai level Rp13.781 per USD. Rupiah terpantau melemah 14 poin atau setara 0,10 persen.



Adapun rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di level Rp13.770-Rp13.783 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar 1,60 persen.



Sementara itu berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan melemah di level Rp13.775 per USD, yang mencapai 13 poin atau setara 0,09 persen.



Indeks dolar Amerika Serikat (USD) naik terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Kondisi itu karena ketegangan pasar perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat ditenangkan setelah pejabat AS mengatakan negara-negara bisa bernegosiasi.



Mengutip Xinhua, Jumat, 6 April 2018, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat sebanyak 0,36 persen pada 90,468 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke USD1.2236 dari USD1.2281 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1.4001 dari USD1.4074 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7682 dari USD0,7707.





