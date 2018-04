Sentimen Global Bikin Rupiah Melemah 1,13% selama Maret 2018

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat secara rata-rata harian mata uang rupiah terdepresiasi 1,13 persen selama Maret 2018. Meski nilai tukar rupiah mengalami depresiasi pada Maret 2018 namun mata uang rupiah bergerak stabil pada paruh pertama April 2018.



Tekanan terhadap rupiah terutama disebabkan oleh perbaikan indikator ekonomi Amerika Serikat (AS) yang diikuti ekspektasi pasar akan kenaikan suku bunga Fed Fund Rate yang lebih agresif, serta risiko berlanjutnya perang dagang AS-Tiongkok.

"Hal tersebut mendorong pembalikan modal asing dan tekanan depresiasi nilai tukar pada berbagai mata uang dunia, termasuk Indonesia," kata Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis 19 April 2018.



Namun, lanjut dia, dengan didukung langkah stabilisasi yang ditempuh bank sentral serta sejalan dengan tetap terkendalinya inflasi, kenaikan rating Indonesia, dan surplus neraca perdagangan yang mendorong aliran masuk investasi portofolio asing, rupiah kembali stabil pada paruh pertama April 2018.



"Bank Indonesia akan terus mewaspadai meningkatnya risiko ketidakpastian pasar keuangan global dan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar," jelas dia.



Pada penutupan perdagangan hari ini, mata uang rupiah mengalami pelemahan mendekati level Rp13.800 per USD. BI mencatat mata uang rupiah melemah delapan poin dengan berada pada Rp13.778 per USD.



Dilansir dari Bloomberg, mata uang rupiah tercatat melemah sebesar sembilan poin dengan berada pada level Rp13.785 per USD. Sedangkan menurut Yahoo, mata uang rupiah jatuh tujuh poin dengan berada pada level Rp13.778 per USD.





(SAW)