IHSG Berpeluang Bergerak Menguat

Metrotvnews.com, Jakarta: Bursa Amerika Serikat (AS) ditutup menguat tipis setelah investor menunggu hasil pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Investor melihat pertemuan ini akan menjadi penentu bagaimana hubungan antara Tiongkok dan AS kedepannya.



Analis Samuel Sekuritas Muhamad Makky Dandytra menjelaskan, data jobless claims tercatat mengalami penurunan ke 234 ribu menunjukkan sehatnya lapangan pekerjaan dan menjadi katalis rencana dari Federal Reserve atau the Fed untuk memangkas pembelian obligasi senilai USD4,5 triliun di tahun ini.

"Di sisi lain, data purchase manager index menunjukkan manufaktur Tiongkok sedang melambat, diindikasikan dengan turunnya angka PMI ke 52,1 dari 52,6," kata Makky, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat 7 April 2017.Harga minyak melemah ke level USD54,8 per barel setelah Trump menyatakan sedang menyiapkan kebijakan yang memberikan peluang perusahaan minyak untuk eksplorasi lepas pantai, sebelumnya kebijakan eksplorasi lepas pantai dibatasi di masa Pemerintahan Obama. Harga batu bara kembali naik ke USD88,6 per ton, melanjutkan reli penguatan dalam sepekan terakhir."IHSG hari ini kami perkirakan menguat seiring dengan naiknya consumer confidence index menjadi 121,5 dari 117,1 di bulan sebelumnya. Di sisi lain, Asian Development Bank (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2017 dapat tumbuh 5,1 persen dan 5,3 persen di 2018. Rupiah menguat tipis kemarin sementara EIDO ditutup menguat," kata Makky.Sideways IHSG dalam dua hari dengan nilai yang meningkat mengindikasikan kekuatan uptrend sehingga technical analyst perkirakan IHSG akan kembali melanjutkan kenaikan hari ini dan menyentuh 5.700. Masih ada peluang IHSG mengalami koreksi mendekati 5.600-an di mana sebelum kembali relu menuju 5.780.Sektor pilihan hari ini adalah FMCG, retail, media, construction, big cap bank, mineral dan oil and gas. Sektor yang dapat dipertimbangkan untuk bottom fishing antara lain poultry, residential dan coal. Waspadai sektor yang berpotensi overbought seperti middle small cap bank dan pharmacy.(ABD)