Rupiah Menguat Enam Poin

Metrotvnews.com, Jakarta: Mata uang rupiah menguat pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah menguat karena mulai memudarnya penguatan dolar index terhadap mata uang di kawasan Asia.



Bloomberg, Rabu 12 April 2017, melansir penguatan mata uang rupiah sebanyak enam poin atau 0,05 persen dengan berada pada Rp13.275 per USD.

Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah menguat sebanyak tiga poin atau 0,02 persen dengan berada pada Rp13.275 per USD.Data Bank Indonesia (BI) menulis mata uang rupiah melemah sebanyak 16 poin dengan berada pada Rp13.298 per USD.Analis Samuel Sekuritas Indonesia Rangga Cipta mengatakan, penguatan dolar index mulai berbalik melemah karena euro dan yen menguat cukup signifikan.Mata uang rupiah menguat walaupun hanya tipis, bertahan di bawah Rp13.300 per USD hingga penutupan Selasa kemarin. Kurs lain di Asia menguat lebih tinggi terhadap dolar dibanding rupiah."Debat cagub DKI Jakarta untuk pilkada II di Rabu malam akan menandai dimulainya dominasi isu politik di pasar keuangan domestik. Ruang penguatan rupiah tersedia walaupun terbatas dalam jangka pendek," jelas dia.(SAW)