Rupiah Perkasa, IHSG Ikut Bertenaga

Jakarta: Gerak mata uang rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali berjalan seiringan pada hari ini. Keduanya kompak menguat ditengah sentimen melemahnya perekonomian global pada tahun ini.



IHSG, Selasa, 22 Januari 2019 tercatat berada pada level 6.468 atau naik 17,73 poin. Volume perdagangan mencapai 10 juta lembar saham dengan nilai sebesar Rp8 triliun. Sebanyak 212 saham naik, 244 saham turun, dan 129 saham tak bergerak.

LQ45 naik dua poin. JII naik 0,96 poin. Sektor saham yang menopang indeks adalah konsumer dan properti. Sektor yang hanyut dalam perdagangan kali ini adalah pertambangan setelah naik tinggi pada kemarin.



Gerak IHSG berusaha melawan beberapa prediksi yang memperkirakan bahwa IHSG masih rawan terkoreksi, karena sudah berada pada akhir wave (v) dari wave iii. MNC Sekuritas memperkirakan IHSG akan terkonfirmasi membentuk wave iv apabila turun menembus level 6,360, dimana target koreksi wave iv berada pada area 6,280-6,330.



Sementara mata uang rupiah menurut bloomberg naik 6,5 poin dengan berada pada Rp14.220 per USD. Kemudian Yahoo finance melansir mata uang rupiah naik enam poin dengan berada pada Rp14.214 per USD. Bank Indonesia merekam mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.221 per USD.







